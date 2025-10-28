Iniciadas las obras de renovación de la antigua Cámara Agraria de Proaza con una inversión de 128.000 euros

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha (segundo por la izda. En la foto) durante su visita a las obras que se están desarrollando en la antigua Cámara Agraria de Proaza. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha iniciado las obras de renovación de la antigua Cámara Agraria de Proaza, con un presupuesto de 128.284 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación, impulsada desde la Dirección General de Planificación Agraria, pretende mantener el patrimonio arquitectónico de un edificio histórico que ha sido esencial para el desarrollo del medio rural del concejo.

Las obras, que está ejecutando la empresa Tragsa, permitirán aumentar la seguridad y la funcionalidad del inmueble. Para ello, se actuará sobre los muros de carga, con el fin de consolidar la estructura, se reforzará el forjado intermedio y se sustituirá la cubierta de teja cerámica. También se restaurarán elementos de madera y mampostería, con el fin de preservar el diseño arquitectónico del edificio. Además, se llevarán a cabo actuaciones para facilitar el acceso al edificio.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, que ha visitado este martes los trabajos, ha señalado que el Gobierno de Asturias está valorando el futuro uso del inmueble, que requeriría una segunda fase de obras.