Una iniciativa formativa busca mejorar la evaluación de la sidra casera en los concursos asturianos

Participantes en la jornada de formación. - CAMPUS CAMPU

Llanes, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas de Piedra, en Llanes, han acogido este sábado la primera edición de Entendíos en Sidre, una iniciativa formativa organizada por Campus Campu con el objetivo de mejorar la preparación de los catadores y jurados que participan en los concursos de sidra casera asturiana.

La jornada, impartida por el sumiller, miembro de la Cofradía de la Sidra y director de Campus Campu, Ricardo del Río, ha combinado contenidos teóricos y ejercicios prácticos para profundizar en el análisis sensorial de la sidra y establecer criterios comunes que permitan realizar valoraciones más rigurosas y homogéneas.

Durante la actividad, los participantes han trabajado en la identificación de los atributos positivos y los posibles defectos de la sidra, atendiendo a sus características visuales, aromáticas y gustativas. La formación ha abordado también cómo describir estas cualidades y trasladarlas a una puntuación conforme a los criterios de valoración de los concursos.

La parte práctica ha incluido el manejo de una ficha de cata, un examen teórico y un simulacro de concurso en el que los alumnos han tenido que aplicar los conocimientos adquiridos en condiciones similares a las de una competición real.

La jornada ha concluido con la entrega de diplomas, avalados por la Cátedra de la Sidra de Asturias y la Federación Asturiana de Sidra Casera (FASCA).

Al acto han asistido el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas, la concejala de Turismo, Aurora Aguilar, y el director de la Cátedra de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo, Luis Benito. El programa, surgido del trabajo del comité técnico reunido el pasado 9 de octubre, finalizó con una espicha en La Peña'l Cura, en Porrúa.