La Junta insta al Gobierno a tomar medidas que resuelvan la "situación dramática" de los ganaderos asturianos

Decae una iniciativa del PP que pedía la reprobación del ministro Garzón

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, con los votos favorables de Foro, PSOE, PP, CS, IU y Podemos, y la abstención de Vox, una moción de Foro que pide medidas para resolver la "situación dramática" que viven los ganaderos asturianos por aspectos como el precio de la leche y la subida de los costes de producción.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha defendido la moción, que reclama al Gobierno de España que garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de conseguir que "todos los eslabones" de la cadena de valor del sector lácteo cobren por su producto un precio que cubra "al menos" los costes de producción.

La iniciativa pide también al Ejecutivo que promueva la monitorización de los costes de producción para que se puedan acreditar; intensificar las inspecciones para evitar la venta de leche a pérdidas y prevenir que los productos lácteos sean utilizados como "producto reclamo"; e impulsar campañas de concienciación dirigidas al consumidor final, a fin de poner en valor el papel "esencial" del sector primario y especialmente el lácteo.

La propuesta aprobada insta a todas las Administraciones a utilizar leche y productos lácteos asturianos para su consumo en establecimientos públicos, e impulsar un plan estratégico del sector lácteo en el que se vean involucrados tanto el ganadero como la industria transformadora, la distribución y los consumidores en el marco de la normativa comunitaria.

El diputado de IU, Ovidio Zapico, se ha mostrado partidario de esta iniciativa, y ha defendido el modelo de ganadería asturiano, extensivo y familiar, frente al modelo de explotación intensiva de otras partes del territorio nacional. Zapico ha aprovechado para defender al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra las "insidias, bulos y calumnias" de "la derecha" contra el Gobierno de coalición y contra aquellos que defienden un modelo "sostenible" de producción.

Desde Vox, el portavoz Ignacio Blanco, ha mostrado su extrañeza porque Foro haya defendido esta iniciativa, y ha dejado claro que su partido no cree que la Ley de la Cadena Alimentaria "vaya a ser la solución" para los problemas de los ganaderos. En su opinión, esta ley es "un engaño" ya que, aunque fije precios en el territorio nacional, "no va a solucionar" el problema de los precios de productos importados que no cumplen los estándares de calidad de España y Europa.

En representación de Podemos Asturies, la diputada Nuria Rodríguez ha defendido que el Gobierno, con esta ley, "ha tomado medidas fundamentales" para garantizar los derechos de los ganaderos prohibiendo las ventas de productos a pérdidas. Rodríguez ha defendido el "producto de calidad" y ha abogado por trabajar en que la sociedad entienda que pagar más por productos de Asturias cuando son productos de calidad, "es una mejoría para la salud de todos".

El diputado de Ciudadanos Sergio Garcia, se ha mostrado de acuerdo con la mayoría de los puntos de la moción, ya que "viene a solucionar" los problemas manifestados "reiteradamente" por los ganaderos asturianos.

Por su parte, el diputado del PP Javier Brea ha señalado que el problema reside en la fijación del precio base. La Ley de la Cadena Alimentaria, ha explicado, "no fija" cómo debe determinarse ese precio base. En cuanto al resto de puntos de la moción, se ha mostrado favorable a impulsar campañas de concienciación "siempre que no atente a las leyes del libre mercado".

Finalmente, la diputada socialista Alba Álvarez ha recordado que la batalla por los precios justos de la leche lleva "años", arreciando en esta última temporada por los incrementos en los costes de producción. La Ley de la Cadena Alimentaria, ha subrayado, "es un instrumento de gran valor" para lograr unas retribuciones más justas para el sector ganadero. El Gobierno asturiano, ha agregado, está trabajando en una herramienta para que los ganaderos registren sus costes efectivos y determinar así los precios.

REPROBACIÓN AL MINISTRO GARZÓN

Por otro lado, en el transcurso del pleno ha sido rechazada una Proposición No de Ley del PP que pedía al Gobierno la rectificación "inmediata" de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne que España exporta, así como el cese del ministro. El PP ha reunido el apoyo de Vox, Foro y Ciudadanos. PSOE, IU y Podemos, por su parte, han votado en contra.

La iniciativa pedía además al ministro de Agricultura, Luis Planas, que desmienta las declaraciones de Garzón y ponga en marcha una campaña nacional e internacional en defensa al sector ganadero cárnico. Por último, reclamaba que se reconozca el "gran trabajo" realizado por los ganaderos asturianos y de toda la geografía española, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos, para hacer que el sector ganadero cárnico se adapte a las nueva exigencias regulatorias y sociales.

El diputado 'popular' Javier Brea ha sido el encargado de defender la iniciativa, criticando unas declaraciones de Garzón "rotundamente falsas" que "demuestran la ignorancia de este miembro del gabinete o su abismal sectarismo".