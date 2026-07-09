Luarca estrena su renovada lonja tras una inversión de 465.000 euros para salvarla de daños estructurales

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visita la renovada lonja de Luarca. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha finalizado las obras de renovación de la cubierta y consolidación estructural de la lonja de Luarca, en Valdés. Esta actuación ha supuesto una inversión cercana a los 465.000 euros destinada a mejorar la conservación, seguridad y funcionalidad de una de las principales infraestructuras pesqueras del litoral occidental.

El consejero, Marcelino Marcos, ha visitado este jueves la lonja, en la que se han resuelto de forma definitiva los problemas de humedades y filtraciones derivados del deterioro de la cubierta principal y de las naves laterales. También se han corregido las patologías detectadas en la fachada este, afectada por deformaciones y grietas, según ha informado el Principado en nota de prensa.

La actuación ha incluido la sustitución completa de la cubierta de pizarra del edificio principal con un nuevo sistema de impermeabilización, la renovación de las cubiertas de las naves laterales y la reconstrucción de la fachada este mediante una nueva cimentación y estructura. Todo ello garantiza la estabilidad y conservación del inmueble.

Las obras contemplaron también la reposición y adaptación de las instalaciones afectadas por la intervención, entre ellas, el sistema fotovoltaico y los de videovigilancia, pesaje y alumbrado, de forma que la lonja mantiene plena capacidad operativa.

La renovación de la lonja forma parte de los acuerdos del Pacto por el Medio Rural de Asturias y del programa de inversiones que la consejería desarrolla para conservar y modernizar infraestructuras pesqueras.

OFICINA PARA EL MEDIO RURAL

Por otro lado, el Principado ha acometido la renovación de la Oficina para el Medio Rural de Luarca, que ha supuesto una inversión de 109.739 euros. Durante su visita a Valdés, el consejero también ha visitado estas instalaciones, "más modernas y eficientes".

La actuación ha consistido en la renovación de parte de la carpintería y cristalería del exterior del inmueble, la rehabilitación de la madera interior y la instalación de un nuevo falso techo con materiales de mayor eficiencia en aislamiento térmico y acústico.

También se han cambiado persianas para aumentar la privacidad del edificio y se han remodelado los aseos, en los que se ha incorporado una ducha para uso del personal. Igualmente, se han remozado los accesos y se ha adaptado el equipamiento para facilitar su utilización por parte de personas con movilidad reducida. También se ha renovado toda la iluminación, para una mejora energética del inmueble.

Además, en el exterior del inmueble se ha construido una nueva acera que evita posibles filtraciones en la fachada principal, lo que contribuirá a una mayor durabilidad del edificio.