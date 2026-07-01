Marcelino Marcos defiende el "consenso" del Pacto por el Medio Rural y la "sintonía" con el ministro Planas

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha destacado este miércoles la "sintonía" con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la defensa del medio rural y del sector primario, durante el encuentro celebrado en Oviedo.

Marcos ha afirmado que el Pacto por el Medio Rural de Asturias es un "referente" firmado por organizaciones agrarias, cooperativas e instituciones, y ha puesto en valor el consenso alcanzado entre los distintos agentes implicados.

Marcos ha destacado que el acuerdo recoge 120 medidas con horizonte 2030 y ha reivindicado su carácter de consenso entre los firmantes, así como su orientación a la cohesión social, económica y demográfica del medio rural.

En su intervención, ha defendido la importancia de los acuerdos y el diálogo entre las partes, así como la necesidad de ponerlos en valor en el actual contexto del sector primario.

La jornada ha culminado en el Complejo Cultural As Quintas, en La Caridad, con la clausura de una jornada con motivo del Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026, donde Marcos ha citado el Estatuto de la Mujer Rural, las actuaciones de desarrollo rural y el programa Leader, destacando la orientación de estos fondos hacia el sector.