Marcos destaca el papel del asociacionismo en la defensa del territorio

El Consejero Medio Rural, Marcelino Marcos, visita la 10°edición del Mercado Medieval Honor del Suarón, en Vegadeo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha destacado este sábado la importancia de poner en valor los mercados tradicionales y ha ensalzado el compromiso de las organizaciones locales con el territorio durante su visita al 10° Mercado Medieval Honor del Suarón, celebrado en la localidad de Vegadeo.

El titular de Medio Rural ha subrayado que este tipo de iniciativas, impulsadas por el asociacionismo, suponen una forma de comprometerse de manera directa con el territorio. En concreto, ha elogiado la labor de la Asociación Honor del Suarón, de la que ha señalado que ha venido realizando actividades de forma continua en defensa de su pueblo, de su concejo y del occidente asturiano.

Asimismo, ha manifestado que estos mercados logran aunar la recuperación de las tradiciones con el interés del visitante, a quien le gusta conocer "cómo se vivía antaño en estas zonas". Según ha explicado, se trata de una oportunidad idónea para mostrar la artesanía de Asturias y los productos agroalimentarios, así como para degustar la gastronomía del noroccidente.