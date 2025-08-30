Marcos destaca que el queso Casín "vive un buen momento", con más producción a pesar de tener una quesería menos

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha destacado este sábado el crecimiento del Queso Casín en la 35 edición de su certamen, remarcando que ha aumentado la producción respecto a 2023 a pesar de que hay una quesería menos produciendo.

En concreto, en 2024 se produjeron 1.200 kilos más que en 2023, lo que consolida esta "joya agroalimentaria" asturiana. El consejero ha puesto en valor el trabajo de las dos queserías que siguen produciendo este producto y se ha comprometido a continuar reforzando las ayudas al control y certificación, así como en la promoción.

Ante la situación de este producto, Marcos ha barajado la posibilidad de "dar una vuelta" a su realidad, ejecutando medidas como las realizadas en el Banco de Tierras para la sucesión en las explotaciones. "Tenemos que ver cómo podemos encajar ayudas destinadas a compaginar el que tiene la instalación con el que se quiere incorporar", ha dicho.