Marcos dice que la gestora de IGP Ternera de Asturias convocará elecciones "lo antes posible"

"Han introducido sus garras intervencionistas donde no podían hacerlo", le reprocha Venta (PP)

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Rural del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha dicho este miércoles que "lo razonable" es que la gestora nombrada en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana convoque elecciones "lo antes posible".

Los tiempos son ahora, ha indicado, potestad de la comisión gestora. "Lo normal es que sea una situación transitoria y que, lo antes posible, hagan un proceso electoral para que realmente los propios ganaderos que forman parte del IGP decidan cuáles son los órganos de representación o de gobierno en ese consejo regulador", ha señalado.

Marcos ha comparecido en una comisión parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias para dar cuenta sobre este asunto, al igual que lo ha hecho para el mismo fin la la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López. Ésta ha explicado que si el Gobierno asturiano nombró una gestora fue precisamente por una comunicación que les llegó de la junta electoral. Les habrían pedido la gestora.

"Yo me pregunto por qué nos lo enviaron. En el momento que nos lo han enviado nosotros, con los reglamentos en la mano, tanto el electoral como los estatutos, tenemos que aplicar, porque si no, estaríamos no estaríamos haciendo el trabajo que nos corresponde", ha dicho López.

Marcelino Marcos ha ido relatando las fechas del proceso durante la comisión y ha comentado que el 2 de marzo de 2025 se convocaron elecciones al consejo regulador. Se presentaron candidaturas proclamadas para el sector elaborador pero la que se presentó del sector productor fue rechazada por no alcanzar el mínimo de valores requeridos.

Según Marcos, la junta electoral no acordo prorrogar el mandato del consejo en funciones, lo que activó el procedimiento para constituir esa comisión gestora. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria resolvió iniciar los trámites el 4 de junio y formalizó la designación de los miembros el 9 de junio, ha indicado Marcos.

El consejero ha dicho que la junta electoral intentó, tras la resolución, revertir su comunicación anterior y reabrir el plazo para presentación de candidaturas. La consejería lo desestimó por ser jurídicamente inválido y contrario al principio de actos propios, según Marcos. El dirigente asturiano ha afirmado que la junta gestora le instó a nombrar "media gestora", algo que también fue rechazado.

El consejero ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a participar en el próximo proceso electoral. "Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos aquellos que quieran trabajar gratuitamente por el medio rural a que concurran a esas elecciones", ha manifestado, insistiendo en que "el medio rural necesita estabilidad y es lo que ha buscado en todo momento este consejero".

"Si ustedes quieren lío y fango, no vamos a entrar en ello, lo que nosotros queremos es seriedad, imparcialidad y estabilidad para el medio rural", ha comentado a los diputados de la oposición.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

El diputado del PP, Luis Venta, ha criticado duramente la gestión del Gobierno asturiano y ha acusado al Gobierno de tomar decisiones sin competencia. "Han introducido sus garras intervencionistas donde no podían hacerlo", ha manifestado.

Venta ha denunciado que el Gobierno autonómico "no es nadie para interpretar el reglamento electoral" y ha criticado que han tomado decisiones al margen de los estatutos. "Ustedes arrogan una capacidad y una competencia que no la tienen", ha subrayado, advirtiendo que solicitarán las actas y audios de las reuniones para esclarecer lo sucedido.

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha dicho que el Gobierno ha impuesto su interpretación en el marco de la discrepancia que habría con la junta electoral.

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha exigido a Marcos que rectifique ante la situación creada. López ha dicho que la Consejería ha nombrado una gestora "a dedo" sin ninguna solicitud previa, incumpliendo el reglamento electoral. "Usted aplicó el reglamento como le ha dado la gana, a su antojo y conveniencia", le ha dicho a Marcos, cuestionando la legalidad del proceso de intervención en la IGP.

La representante de Vox ha destacado que la Junta Electoral únicamente comunicó la falta de una candidatura válida en el censo ganadero, sin solicitar en ningún momento el nombramiento de una gestora. "En ningún caso pone que esto fue una petición de la Junta Electoral", ha subrayado en contra de lo afirmado por Begoña López, acusando a la Consejería de tergiversar la información.

Actualmente existe un recurso de reposición presentado contra la resolución de la Consejería de Medio Rural para crear una gestora en IGP Ternera Asturiana.