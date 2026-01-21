Marcos lamenta que la UE haya dado "pasos en sentido contrario" a defender la soberanía alimentaria

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha criticado la "incertidumbre" que genera el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en el sector primario de la región y ha lamentado que la UE haya dado "pasos en sentido contrario" a la defensa de la soberanía alimentaria.

Marcos ha señalado que el acuerdo afecta al sector cárnico, a la apicultura y al sector productor de Faba en Asturias. "En un momento en el que los precios son razonables, los márgenes son razonables, no podemos defender que existan esas incertidumbres", ha indicado en unas declaraciones remitidas a los medios.

"Europa ha defendido durante los últimos años la importancia del sector primario, ha defendido la soberanía alimentaria y en estos últimos meses ha dado dos pasos que creo que son en sentido contrario", ha lamentado el consejero, en referencia al recorte en el marco financiero plurianual más allá de 2027 y a la firma del acuerdo comercial con Mercosur.

Para Marcos, este acuerdo "puede tener un componente estratégico desde el punto de vista geopolítico, dada la situación mundial, pero hay que analizar realmente las connotaciones y las incidencias que pueden tener en los territorios, que evidentemente no son los mismos en unas comunidades o regiones que en otras".