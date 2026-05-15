Medio Rural adjudica en 267.000 euros la mejora del acceso a Forna, en Ibias

Infografía de la actuación en Forna, Ibias - GOBIERNO DEASTURIAS

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 267.200 euros la reforma del camino de acceso a Forna, en el concejo de Ibias. La obra, que será ejecutada por la empresa Pesica de Servicios y Contratas S.L. en un plazo máximo de cinco meses, permitirá renovar el vial que discurre entre Folgueiras de Aviouga y Forna y que da salida a la explotación ganadera de esta última localidad hacia la carretera AS-29.

Los trabajos incluyen la limpieza, el ensanche de la plataforma hasta los tres metros, la corrección de las curvas y la pavimentación completa, según ha precisado el Gobierno asturiano en nota de prensa. También se instalará un sistema de drenaje, para la correcta evacuación de las aguas pluviales, y elementos de balizamiento.

Esta actuación cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) destinada a la mejora de infraestructuras agrarias para el fomento de la competitividad, en el ámbito del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.

El Pacto por el Medio Rural de Asturias, firmado en febrero, incluye un apartado de infraestructuras destinado a garantizar la vertebración territorial del medio rural. La mejora de este camino y del acceso a un espacio ganadero se enmarcan en este objetivo.