Medio Rural adjudica la repoblación del monte Rodoiros, en Tineo, arrasado por el fuego en 2023

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha adjudicado en 140.800 euros las obras de repoblación del monte Rodoiros, en el concejo de Tineo, una superficie de utilidad pública que resultó arrasada por las llamas en 2023.

La actuación permitirá restaurar más de 45,7 hectáreas del monte y ha sido adjudicada a la empresa Parrondo Obras y Servicios S.L., que dispondrá de un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos consistirán en la plantación de 44.067 coníferas, principalmente de la especie pino pinaster, con el objetivo de prevenir la erosión del terreno tras la retirada de la madera quemada y reforzar la cubierta arbórea con especies de crecimiento moderadamente rápido. De esta forma, destacan desde Medio Rural, se contribuye a la fijación de CO2, la emisión de oxígeno y la producción sostenible de madera.

El proyecto cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) y del Principado de Asturias.