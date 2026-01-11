Medio Rural culmina la reforma integral de la oficina de Navelgas y mejora la atención a vecinos y profesionales

Medio Rural culmina la reforma integral de la oficina comarcal de Navelgas tras una inversión de más de 55.000 euros
   OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha culminado la reforma integral de la oficina comarcal de Navelgas, en el concejo de Tineo. La actuación ha supuesto una inversión superior a los 55.000 euros.

   La intervención ha modernizado un espacio de 125 metros cuadrados con más de 45 años de antigüedad y permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal y ofrecer una atención más personalizada a los vecinos y profesionales del medio rural. La reforma ha dado lugar a un espacio más amplio y funcional, con tres puestos de trabajo y una sala de reuniones.

   A la inversión realizada se suma la dotación de nuevo equipamiento, que incluye mobiliario por importe de 7.067,63 euros y estores por valor de 1.290,08 euros, que completa la renovación integral de la oficina.

   La oficina de Navelgas presta atención al público de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, a cargo de una administrativa. Además, cuenta con asistencia veterinaria un día a la semana y con el servicio de guardería, lo que amplía la cobertura de atención a los usuarios

