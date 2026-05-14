Medio Rural destaca el impacto de las ayudas Leader en Cangas del Narcea, Degaña e Ibias

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha valorado este jueves el impacto de las ayudas Leader en el tejido económico de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. Desde su fundación, hace 25 años, el grupo de acción local Alto Narcea Muniellos ha repartido 26,7 millones de este programa europeo para apoyar 642 proyectos.
Según ha señalado Marcos en una nota de prensa, estos fondos han permitido aumentar el número de alojamientos rurales, con casi 600 nuevas plazas; impulsar el sector agroalimentario y poner en marcha iniciativas vinculadas a la cultura y la cooperación.
El titular de Medio Rural ha visitado varias actuaciones en esta comarca, que para el período 2023-2027 cuenta con 5,5 millones para impulsar sus estrategias de desarrollo.
PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS LEADER
El Gobierno autonómico a explicado que Marcos ha podido conocer seis proyectos financiados con estos fondos comunitarios, desde la renovación de un edificio histórico para potenciar el turismo a la oferta de servicios de catering o podología. Las ayudas Leader también han permitido asegurar el relevo generacional en un establecimiento de hostelería y organizar acciones comunitarias de primeros auxilios, así como adecuar un centro social.
La consejería mantendrá abierta hasta el 4 de junio la convocatoria actual (2026-2028) de las ayudas Leader, dotada con 9.095.000 euros y dividida en tres grandes líneas: Leader Agro, Leader Agroindustria y Leader Diversificación, que persiguen favorecer el desarrollo económico y social del medio rural.
El Principado destina a estas ayudas el 25% del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, una cifra que triplica la media nacional, que apenas alcanza el 8%, y muy alejada del 5% obligatorio impuesto por la Unión Europea (UE).