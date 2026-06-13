Medio Rural licita por 206.000 euros mejoras ganaderas y de accesos en los montes de Peñamayor y Raigoso

Medio Rural saca a licitación por 206.000 euros la construcción de infraestructuras ganaderas y la mejora de 2,9 kilómetros de pistas en los montes de Peñamayor y Raigoso, en Laviana - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación, por un importe de 206.717 euros, las obras de construcción de infraestructuras ganaderas y de mejora de pistas en los montes de utilidad pública de Peñamayor y Raigoso, en el concejo de Laviana. Las empresas interesadas, que contarán con un plazo de ocho meses para desarrollar los trabajos, podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de junio.

Según ha informado este sábado el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, la actuación tiene como objetivo facilitar la gestión del ganado que pasta en régimen extensivo en estos montes, gracias a la mejora de infraestructuras que permitan optimizar el manejo de las explotaciones ganaderas y mejorar el acceso a pastos y brañas.

El proyecto, que busca facilitar la gestión del ganado que pasta en régimen extensivo en estos montes, contempla la construcción de tres pasos canadienses en Campu la Güella, Coveyallo y Les Llanes-Entralgo y la ejecución de tres mangas ganaderas en Campa Felguera, Los Collaos y Collao Breza, además de renovar la que ya existen en la Campa Gües.

También se mejorarán 2,9 kilómetros de caminos y pistas forestales, entre los que figuran los tramos Campa Felguera-Rubieta, Soto Llorio-Acebal, el acceso a Campa Felguera en el paraje de Montarru, el camino del Monte Castiello y el ensanche del camino a Boroñes.

Además, los trabajos incluyen la construcción de tres badenes de hormigón y 23 de tierra, la instalación de 32 sangraderas, actuaciones de excavación en roca para el ensanche y mejora de los trazados y la apertura de 263 metros de cunetas para optimizar el drenaje de las vías. La instalación de una portilla en Monte Castiello y una barrera de retención en Felguera son otras dos actuaciones previstas.

Estas inversiones permitirán mejorar las condiciones de trabajo de las explotaciones ganaderas de la zona, al reducir los costes de desplazamiento y facilitar el acceso a los terrenos de pastoreo. Además, contribuirán a una mejor gestión de los montes, puesto que favorecerán la prevención de incendios forestales, el mantenimiento de la actividad agraria y la infrautilización de tierras en el medio rural. Asimismo, dan cumplimiento a algunos de los objetivos recogidos en el Pacto por el Medio Rural de Asturias, firmado en febrero.