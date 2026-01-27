Medio Rural licita la mejora del acceso a los pastos de Xestoselo, Nogueiróu y Padraira, en Grandas de Salime

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación por 695.186 euros la mejora de dos viales de acceso a los pastos de Xestoselo, Nogueiróu y Padraira, en Grandas de Salime, que suman 3,5 kilómetros de longitud. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo viernes, 30 de enero.

Las obras facilitarán el tránsito de vehículos de servicio y transporte en ambos caminos, que actualmente son poco funcionales. El proyecto incluye mejoras en los viales sin alterar su trazado actual, con el fin de preservar el entorno y garantizar una intervención respetuosa con el medio ambiente.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, prevé la mejora de drenaje, firme, ensanches y señalización en ambos viales, que pasarán a contar con un ancho de cuatro metros y cunetas de hormigón.

Esta actuación cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ámbito del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).