Medio Rural movilizará 6,78 millones de euros de fondos Leader hasta 2027 en el Camín Real de la Mesa

Medio Rural movilizará 6,7 millones del programa Leader hasta 2027 para impulsar la actividad económica en la comarca del Camín Real de la Mesa - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha anunciado este jueves que movilizará 6.780.564 euros de fondos Leader hasta 2027 para impulsar la actividad económica en la comarca del Camín Real de la Mesa. El grupo de acción local de esta zona está formado por representantes municipales de once concejos (Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza) y miembros del tejido asociativo.

El consejero, Marcelino Marcos, ha valorado el trabajo realizado por este grupo, "que no se limita a gestionar ayudas, sino que construye un proyecto de territorio". En el período 2016-2024, la organización tramitó 284 proyectos que superaron los 15 millones de inversión. Entre otras vías de desarrollo, destaca la recuperación de aprovechamientos agrícolas, una apuesta que mejora la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad agraria.

También se ha apostado por el campo de la agroalimentación, especialmente por el sector quesero, así como por la elaboración de bebidas espirituosas, repostería tradicional y pan artesano.

Además, desde hace 14 años, este grupo, uno de los pocos del país reconocido como organización no gubernamental para el desarrollo local, ejecuta proyectos de cooperación en otras regiones.

El titular de Medio Rural ha visitado hoy tres iniciativas financiadas con recursos del Leader en Candamo, Illas y Las Regueras: unos viveros, una quesería y una destilería.

Marcos ha recordado que el Principado destina el 25% de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) al desarrollo rural, una cifra que triplica la media nacional (8%) y multiplica por cinco el umbral recomendado por la Unión Europea (5%).

Estas cifras, ha apuntado el consejero, sitúan Asturias como comunidad de referencia en la gestión de estas partidas europeas. Además, ha señalado que varias autonomías se han interesado por replicar el modelo del tique rural asturiano en sus territorios.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de negociar la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 22% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual de la Unión. Según ha advertido, esta medida afectaría directamente al segundo pilar de la PAC, precisamente el que financia el desarrollo rural.