Medio Rural recibe ocho peticiones para las ayudas de sucesión agraria, dotadas con 390.000 euros

Archivo - Ganadería de Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de ayudas a la sucesión de explotaciones agrarias, dotada con un presupuesto de 390.000 euros, ha registrado en su última edición un total de ocho solicitudes. Esta cifra representa un incremento del 60 por ciento en comparación con las cinco peticiones que se tramitaron el año anterior, según los datos aportados por el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, durante la última reunión del Consejo Regional del Banco de Tierras.

El objetivo principal de esta línea de subvenciones, según destaca el Principado en una nota de prensa, es favorecer el relevo generacional en el sector primario y garantizar la continuidad de la actividad económica y social en el medio rural.

En el desglose de las solicitudes presentadas, destaca el sector de la ganadería de carne, que aglutina seis de las ocho peticiones. En concreto, se trata de dos mujeres para explotaciones ubicadas en los municipios de Caso y Colunga; dos jóvenes en Cangas del Narcea (uno de ellos bajo la modalidad de tiempo parcial); y otros dos solicitantes en Piloña y Ponga. Las dos solicitudes restantes corresponden a la incorporación de un joven a una explotación apícola en Oviedo y a otra persona en una granja de producción láctea en Navia.

BALANCE DE ACTUACIONES DEL BANCO DE TIERRAS

Por otro lado, el gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, ha dado cuenta de las principales inversiones y actuaciones impulsadas por la entidad durante el pasado ejercicio de 2025.

Entre ellas, ha destacado la ejecución de inversiones por valor de 20.787 euros en los montes de Carbayal, Pastur y Entrerríos, situados en el concejo de Illano, además del arranque de un proyecto de ordenación forestal que cuenta con un presupuesto asignado de 430.000 euros.

Asimismo, el Banco de Tierras destinó 60.000 euros a la mejora de los accesos a las instalaciones de Agrecoastur, en el municipio de Siero, y un montante de 18.150 euros para la adquisición de estanterías destinadas a la maduración de quesos en la cueva del Fresco, en Cabrales.

Finalmente, de cara al presente ejercicio, la entidad tiene planificada la mejora de los accesos y de los servicios higiénicos del camping de Amaído, en San Tirso de Abres, una actuación que contará con una inversión estimada de 61.000 euros.