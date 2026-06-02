"No habrá proyecto si no hay actividad económica en el mundo rural", afirma Juan Cofiño

Juan Cofiño, en el centro junto a Doña Elena de Borbón - JGPA

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'Foro Desafíos y oportunidades de la España rural: Asturias', organizado por la Fundación Mapfre y el Principado y presidido por su Alteza Real Doña Elena de Borbón, ha contado con la intervención del presidente de la Junta General del Principado de Asturias. Juan Cofiño ha constatado que "el medio rural se está vaciando en Asturias, en España y el mundo en general".

"Tenemos un problema que nos preocupa a todos, también a las instituciones públicas", ha reflexionado, "y se está haciendo gestión, pero es un problema complejo".

Según Juan Cofiño, "no habrá proyecto si no hay actividad económica en el mundo rural. Hay que mantener la actividad que hay ahora, la ganadería y la agricultura y, además, hay que atraer nuevos nichos de mercado, como, por ejemplo, la política forestal y la industria agroalimentaria".

"Tenemos que llenar esos nichos de contenido, tenemos que ayudar más y apostar de verdad. Al emprendedor en el mundo rural se le debe tratar bien y que tenga una discriminación positiva", ha reclamado el presidente del Parlamento asturiano, que también ha apuntado la necesidad de que "haya buenos servicios públicos, atraer con propuestas atractivas a los jóvenes y favorecer la movilidad, con un buen transporte público, de las personas mayores".

En el acto de apertura del Foro también han intervenido María Dolores Moya, directora de Fondos Sociales de la Fundación Mapfre, y Pedro Antonio Vicente Martín, representante de la Fundación Mapfre en Asturias.

En el Foro se han celebrado distintas mesas redondas, como las que llevan por título 'Empleo: cómo abordar un proyecto de vida en el mundo rural' y 'Cuidados: vida autónoma y servicios de cercanía'.