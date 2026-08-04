Pesca critica el "nulo rigor" del PP y defiende las ayudas asturianas a la flota artesanal

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Pesca Marítima de Asturias, José Enrique Plaza, ha respondido este martes a las críticas del Partido Popular sobre la falta de ayudas al sector pesquero artesanal asturiano por la caída del 75% en las captura de xarda, asegurando que tienen "nulo rigor". Ha defendido, en cambio, que se han concedido ayudas a la flota menor de 12 metros por un porcentaje del 100%, algo que no ocurre en el resto de autonomías.

En unas declaraciones a los medios, Plaza ha explicado que estas ayudas han beneficiado a 45 pescadores por un importe aproximado de 576.000 euros. Asimismo, ha señalado que se han distribuido alrededor de 192.000 euros entre cuatro tripulantes y 51 pescadores por lucro cesante en la pesquería de la angula, ayudas que ha indicado que "la comunidad autónoma que cita al diputado no concedió".

El responsable de Pesca Marítima ha detallado además que durante esta legislatura se han otorgado ayudas a cofradías de pescadores por importe de 1.760.000 euros para planes de explotación y gestión de recursos, a los que se añaden otros 700.000 euros en la convocatoria de este año.

El director general ha criticado también la comparación que ha realizado el diputado del PP respecto a las ayudas de Cantabria, argumentando que "no puede compararse la rentabilidad de una flota con cuotas abundantes con la de otra con cuotas residuales como la nuestra". Plaza ha recordado que la cuota de caballa asturiana es "mísera" por una decisión del Gobierno del Partido Popular en 2014, que favoreció a pescadores cántabros y vascos, y ha mencionado que un estudio de la Universidad de Oviedo estimaba pérdidas de alrededor de cuatro millones de euros para los pescadores asturianos.