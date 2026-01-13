Planas convoca el Consejo Agrario para abordar el nuevo marco financiero plurianual y la futura PAC

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa tras el primer consejo agrario con la representación renovada de las organizaciones profesionales agrarias Asociación agraria de jóvenes agricultores (ASA - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado el Consejo Agrario para una reunión el próximo lunes en la que se abordará el estado de la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y la propuesta de la futura Política Agraria Común (PAC).

En concreto, Planas informará a las organizaciones profesionales Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones de las últimas novedades en torno a estos dos temas que figuran en el orden del día de la reunión.

Agricultura ha recordado que del nuevo Marco Financiero Plurianual depende el futuro de la Política Agraria Común (PAC), sobre el que el Gobierno, las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas mantienen una posición común crítica con la propuesta inicial de la Comisión Europea.

Por otro lado, Planas también ha convocado a otra reunión a Cooperativas Agro-alimentarias de España el próximo miércoles 21, y que contará con el mismo orden del día que el del Consejo Agrario.