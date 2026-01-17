Planas defiende el acuerdo UE-Mercosur como una oportunidad "histórica y necesaria" para el campo

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios de comunicación tras firmar un acuerdo con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 3 de mar - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este sábado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como una "oportunidad histórica" para los productores andaluces y españoles, al tiempo que ha restado fundamento a las reticencias expresadas por parte del sector agrario y a las movilizaciones registradas contra el pacto.

En una entrevista concedida al programa de 'Surco y Marea' de la Cadena SER, Planas ha subrayado que el acuerdo responde tanto a "una oportunidad" como a una "necesidad" estratégica para diversificar mercados exteriores y mantener la competitividad agroalimentaria de España y de la Unión Europea. En este contexto, ha destacado las "oportunidades muy significativas" que se abren para productos clave de Andalucía como el aceite de oliva, el vino, el porcino y otros alimentos transformados.

Asimismo, el ministro ha puesto en valor la protección de las denominaciones de origen incluida en el acuerdo, un aspecto que ha calificado de "elemento fundamental", así como el "impacto positivo" para el sector ganadero por el acceso a materias primas como la colza procedente de los países del Mercosur. En este sentido, Planas ha recalcado que España es uno de los principales inversores en la región, lo que facilita la presencia comercial en mercados "que hablan nuestra lengua, el español y el portugués".

Respecto a las críticas y reservas planteadas por organizaciones agrarias ante este acuerdo, el titular de Agricultura ha asegurado que, aunque comprende las preocupaciones, "objetivamente no hay razones para oponerse al acuerdo". En este sentido, ha insistido en que los productos importados deberán cumplir las mismas exigencias de seguridad alimentaria de la UE y que se han establecido contingentes muy limitados para los productos más sensibles, que no superan entre el 1% y el 2% del consumo comunitario.

"Aparte de los intereses que tenemos de aumentar nuestras exportaciones, desde el punto de vista digamos de control, hemos establecido que los productos de Mercosur como los provenientes de cualquier país tercero, tienen que cumplir necesariamente y, así se controla, todas las condiciones de Seguridad alimentaria de la UE; hemos establecido unos contingentes para los productos más sensibles que no exceden el 1% o el 2% del consumo de la UE y también porque hemos establecido unas cláusulas de salvaguardia extraordinarias; parte del acuerdo alcanzado en Bruselas para la autorización de la rúbrica de Marcosur en el día de hoy, pues también eran esas cláusulas", ha explicado el Ministro.

También Planas ha defendido especialmente las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo, que ha calificado de "absolutamente extraordinarias" y sin precedentes en otros tratados comerciales. Según ha explicado, estas permitirán actuar "de forma inmediata" ante desviaciones de apenas un 5% en volúmenes o precios, incluso a petición de un solo Estado miembro, algo "nunca visto hasta ahora".

RESPUESTA A LA JUNTA SOBRE LAS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA

Por otro lado, Luis Planas ha afirmado que las declaraciones del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, acerca de la "necesaria" aplicación de las cláusulas de salvaguardia, es una cuestión de "juicio político y ha señalado que, en este momento, España posee un saldo favorable de 18.200 millones de euros de saldo de la balanza comercial agroalimentaria. "Exportamos mucho más de lo que importamos en España", ha añadido el ministro.

"Hay que ver las dos partes del tema y el comercio es eso. Es un comercio basado en reglas, por desgracia ahora muy complicado con las decisiones de Estados Unidos. Estamos rompiendo el multilateralismo, estamos yendo a un plurilateralismo y por eso es tan importante el tener acuerdos como el de Mercosur. Son de un 25% del PIB de todo el mundo y del 10% de la población mundial y además hablan, por cierto, español y portugués", ha apuntado Planas.

REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS SOBRE LA PAC

En relación con la Política Agraria Común (PAC), el ministro ha avanzado una ronda de reuniones esta semana con organizaciones agrarias, comunidades autónomas y cooperativas, y ha reiterado el rechazo del Gobierno a la propuesta inicial de la Comisión Europea. España, ha dicho, "defiende al menos el mantenimiento de los fondos actuales y se opone a cualquier cofinanciación nacional de las ayudas directas, al considerar que rompería el mercado interior". A su juicio, la negociación será "muy complicada" a lo largo de 2026, aunque se ha mostrado optimista sobre un buen resultado final.

"España no le gusta la propuesta; pensábamos que hacía falta un mayor propuesto comunitario, que hace falta fondos suficientes, y en ello estamos, como mínimo, los fondos de este periodo. Y, en tercer lugar, que no cabe una cofinanciación nacional de las ayudas directas a agricultores y ganaderos, si no, aquí vamos a romper el mercado interior" ha precisado el ministro de Agricultura.

Sobre el nuevo reglamento europeo de control pesquero, cuya aplicación ha motivado el anuncio de un paro de la flota el próximo lunes, 19 de enero, Planas ha asegurado que el Ministerio está actuando con "máxima flexibilidad" para facilitar su implantación. Ha reconocido las dificultades prácticas del sector y ha avanzado contactos con la Comisión Europea para introducir un "ejercicio de realismo" en la aplicación de la norma.

Finalmente, el ministro ha señalado que no hay novedades sobre un posible nuevo acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, aunque ha confiado en que la Comisión Europea active los contactos en este trimestre para avanzar hacia un nuevo marco de cooperación.