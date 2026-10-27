Marcos Líndez cifra en más de 20 millones las ayudas excepcionales al campo asturiano en la legislatura

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en un pleno en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha acusado este martes en sede parlamentaria a Vox de "vivir en una realidad virtual propia" que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en el primer sector en Asturias. Así, el consejero ha defendido la gestión del Gobierno asturiano en apoyo del medio rural y ha destacado que, al término de la legislatura, el Principado habrá destinado más de 20 millones de euros en ayudas excepcionales al sector primario.

"Afortunadamente, yo estoy convencido de que la mayoría de ganaderos, ganaderas, agricultores, agricultoras, saben que lo que trasladan, como lo que acaba de hacer en esta tribuna, no se corresponde con la realidad", ha dicho Marcos Líndez tras escuchar la interpelación de la diputada de Vox, Carolina López, contando la "insostenible" situación que a su juicio vive el sector primario en Asturias.

Marcos Líndez ha señalado que no existen precedentes de una cantidad similar de ayudas extraordinarias dirigidas al sector y ha citado, entre otras, las concedidas por la sequía de 2023, las destinadas a la compra de forraje, a productores de faba afectados por dos malas cosechas y por la enfermedad hemorrágica epizoótica.

El consejero ha añadido que el Principado habilitará también ayudas por la sequía y por el incremento de los costes de los fertilizantes, para los que Asturias aplicará el máximo permitido por la Comisión Europea, hasta duplicar la cantidad inicialmente asignada.

Marcos Líndez ha destacado además que, al cierre del ejercicio financiero de la Política Agraria Común (PAC), el pasado 15 de octubre, Asturias alcanzó una cifra récord de 93,5 millones de euros en ayudas destinadas al sector primario.

Frente a las críticas sobre el retraso en determinadas convocatorias, el consejero ha rechazado que estén "bloqueadas" y ha defendido los plazos administrativos.

En relación con las ayudas para compensar el incremento de los costes de los fertilizantes, Marcos Líndez ha explicado que a Asturias le corresponden inicialmente más de 943.000 euros de los más de 50 millones repartidos por el Gobierno central entre las comunidades autónomas.

El Principado, ha señalado, elevará esa cantidad hasta aproximadamente 1,8 millones de euros, el máximo permitido, y deberá abonar las ayudas antes del 28 de febrero.

"Asturias apoya al medio rural, el gobierno de Asturias apoya al medio rural y usted no puede venir con una realidad virtual aquí", ha concluído Marcos Líndez.

CRÍTICAS DE VOX

La diputada de Vox, Carolina López, por su parte ha incidido en que el sector primario "está ahogado, asfixiado y abandonado". Ha manifestado que el balance económico de las explotaciones ganaderas es "insostenible" por todas las políticas que se están aplicando y por todas las decisiones que se toman de espaldas al sector.

López ha pedido al consejero que no prometa lo que no puede cumplir, porque le ha recordado que "incrementar el presupuesto no es apoyar al sector, es ejecutarlo, que es lo que no hace".

"Hay un presupuesto en Asturias de medio rural de 273 millones de euros. ¿Sabe cuánto tiene su consejería ejecutado a 31 de agosto? Es la última fecha que ustedes nos han dado, porque son así de transparentes. Es la última dato oficial, el 24%, contando los gastos de personal. Si hablamos de inversiones y transferencias corrientes, es muchísimo menos", ha criticado la parlamentaria de Vox.