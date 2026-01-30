El Parlamento asturiano rechaza el acuerdo de Mercosur en sus términos actuales

Un momento de la tractorada. - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario de la Junta General del Principado aprobó este viernes por unanimidad una Proposición No de Ley, presentada conjuntamente por el PP y el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián pumares para rechazar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur en sus términos actuales e incluir medidas de salvaguarda.

La iniciativa fue aprobado con dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario del PSOE que fueron aceptadas por los grupos proponentes.

Pese a que la propuesta salió adelante con el voto de todos los grupos, desde Vox, IU-Convocatoria por Asturies y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han sido muy críticos con los grupos proponentes.

Así, desde Vox, Carolina López, señaló directamente la incoherencia del PP, recordando que "el PP en España no rechaza Mercosur, lo ha apoyado siempre". Incidió en que de hecho, en febrero del año pasado, el PP votó en el Congreso en contra de una PNL de Vox en la pedían rechazar el acuerdo comercial en todo lo que perjudicase a los intereses de los productores españoles, en especial del sector primario".

Desde IU Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, han tildado de "espectáculo" la posición del PP y ha indicado que esta proposición responde a que los 'populares' ya no saben como tapar sus contradicciones.

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé ha pedido al PP que abadone "tanta hipocresía y deje de hacer el ridículo" con propuestas como la presentada este viernes que ha considerado pura "patomima, farsa y comedia".