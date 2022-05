El PP acusa a los socialistas de "torpedeaar" al sector pesquero en Lastres

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado portavoz de Agroganadería del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Brea ha advertido este jueves que los socialistas están "torpedeando" al sector pesquero en Lastres ante los reiterados incumplimientos con la reparación de la cubierta de la lonja de Lastres, entre otros "muchos ejemplos".

Brea, acompañado del secretario de la Cofradía de Pescadores de Santa María de Sabada (de Lastres), Carlos Manso, y del presidente del PP de Colunga, Justino Pérez, ha recordado que la reparación del tejado, ahora con goteras que lo hacen "inservible" constituye una demanda de los pescadores desde el año 2013 y que figura año a año en los Presupuestos del Gobierno del Principado desde el 2020 pero que sin embargo sigue sin hacerse. "Mienten año tras año", ha censurado Brea desde el muelle de Lastres junto a la lonja.

El PP ha desvelado que recientemente ha aparecido un informe técnico del Ayuntamiento de Colunga advirtiendo de que el proyecto de modificación de cubierta elaborado por la consejería de Medio Rural es desfavorable. "Con lo que la cubierta no está reparada ni este año, ni probablemente el siguiente", ha augurado Javier Brea.

A este respecto, Justino Pérez ha expresado su "sorpresa monumental" por la gestión que se está realizando desde la concejalía de Urbanismo en el Ayuntamiento de Colunga, pues están exigiendo incluir la reforma de la cubierta de la rula, así como actividades en el puerto, dentro del Plan Especial de Reforma Interior (PERI); cuando el PERI no interviene en el puerto, asegura el presidente del PP de Lastres. "Es desastrosa la gestión", ha denunciado.

"Tanta torpeza es lo que menos necesita un sector que está sufriendo tantos inconvenientes. Con este torpedeo al sector pesquero es imposible que salgan adelante", ha añadido por su parte el diputado del PP en referencia a la situación de la pesca y del sector primario en general. Y ha advertido que "o se apoya explícitamente al sector primario, o se nos acaba".

PROBLEMAS DE DRAGADO

Los 'populares' han denunciado asimismo los problemas de dragado que sufre el puerto de Lastres, donde, pese a las obras, los barcos se están quedando varados.

"Los problemas de dragado en el puerto de Lastres continúan porque las cosas se han hecho a salto de mata, quitan los metros cúbicos que no tienen que quitar, y en plena costera del bocarte y entrada de la merluza del pincho no hay actividad porque los barcos no pueden venir a trabajar. Antes de ayer quedó varado un barco, y ayer otro", ha advertido el diputado del PP. "Si este es el apoyo de Barbón, estamos apañados", ha asegurado.

Y ha añadido que los inconvenientes que está generando la Administración pública afectan a todo el sector pesquero en su conjunto, tanto en la parte de la extracción como en la venta, ha apuntado Brea.

En este sentido, el diputado regional se ha hecho eco del problema que sufren unos vecinos de Lastres, que llevan dos años a la espera de una licencia para abrir una pequeña pescadería en los antiguos almacenes de pescadores del puerto, ante los impedimentos que está poniendo la concejalía de Urbanismo en Colunga.