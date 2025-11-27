El PP asturiano acusa a Barbón (PSOE) de presidir un gobierno "antiganadero"

Borja Fernández y Álvaro Queipo - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, de presidir un gobierno "antiganadero".

Queipo ha hecho declaraciones a los periodistas tras reunirse en la sede del partido con el coordinador de la Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, en un encuentro en el que también participó el diputado regional Luis Venta.

Ha cargado el dirigente del PP contra la gestión del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, para quien ya han pedido una reprobación que no ha salido adelante gracias a los votos de los partidos de la izquierda.

"Es indudable que una consejería y un gobierno de Principado de Asturias que debería servir para dinamizar el medio rural y el sector ganadero en particular, se ha convertido en un lastre para todo el sector ganadero de Asturias", ha afirmado Queipo.

"Tenemos una consejería que efectivamente está esperando al último día para ver si puede pagar los adelantos de la PAC, cuando en otras comunidades autónomas ya se ha pagado", ha criticado Queipo.

Además, ha señalado que "ha permitido que se pierdan fondos europeos para los apicultores y que evidentemente son ayudas que están concedidas y hay que pagar y que van a salir de los impuestos de todos los asturianos".

"Es una consejería que ha eliminado menos de un tercio de los lobos que ha eliminado Cantabria cuando Cantabria tiene la mitad de superficie que Asturias", ha añadido el dirigente popular.

Queipo también ha criticado que ocho de cada diez euros que la consejería debería haber movido para inversiones que beneficien al campo, están sin invertir. "Y estamos en el mes de noviembre", ha apostillado.

Por último, el presidente del PP de Asturias ha advertido de que "este gobierno antiganadero" debe "plantearse lo que está haciendo" y ha asegurado que su partido "va a seguir vigilante".

Borja Fernández, de URA, también se ha mostrado crítico con la gestión del Gobierno asturiano. Ha dicho que la consejería dirigida por Marcelino Marcos Líndez "no da más de sí".

"Hay un atasco en una serie de ayudas importantes para el sector, como pueden ser las ayudas al mosquito, enfermedad hemorrágica, el tema de la incorporación de jóvenes a segunda tanda sigue sin resolverse", ha afirmado.