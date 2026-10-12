El PP critica la gestión del lobo en Asturias y pide compromisos claros con los ganaderos

El diputado del PP Luis Venta, en la concentración de ganaderos en Infiesto. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado, Luis Venta, ha criticado este lunes la gestión del lobo en Asturias y ha pedido al Ejecutivo autonómico compromisos claros con los ganaderos ante una problemática que va en aumento.

En unas declaraciones remitidas a los medios tras participar en una concentración de ganaderos en Infiesto, Venta ha asegurado que "la crisis que ahoga a la ganadería asturiana no es fruto del azar", sino de "años de políticas socialistas equivocadas", con cuatro años en los que "no se actuó sobre el lobo" por una "sobreprotección ideológica".

Se refiere el diputado 'popular' a la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. Venta ha asegurado que, si el PSOE vuelve a ganar tras las elecciones del 29 de noviembre, "podría suponer la inclusión del lobo nuevamente en el Lespre" y ha recordado que Adriana Lastra, elegida por Adrián Barbón para encabezar la lista del PSOE asturiano al Congreso de los Diputados, "votó en contra de iniciativas parlamentarias del PP dirigidas a flexibilizar la protección del lobo".

Sobre el actual plan de gestión del lobo, Venta ha cuestionado la eficacia de la política aplicada en Asturias. "Lo que la Administración presenta como un plan de control se parece demasiado a un plan de descontrol. Los ganaderos siguen soportando daños e incertidumbre mientras las soluciones no llegan con la eficacia que necesitan", ha aseverado.