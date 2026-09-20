El PP reclama en el Congreso que se revisen las restricciones a la pesca por motivos medioambientales

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MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá esta semana en el Congreso una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno revisar las restricciones a la pesca de fondo por la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, garantizando que cualquier limitación a la actividad pesquera se fundamente en la "mejor evidencia científica disponible".

En su propuesta, que está incluida en el orden del día de la Comisión de Agricultura del miércoles, 23 de septiembre, el partido apunta que la Comisión Europea estableció el cierre de 87 zonas del Atlántico nororiental a la pesca de fondo con el objetivo de proteger ecosistemas marinos vulnerables.

No obstante, denuncia el PP, la aplicación de esta medida agrupó bajo una misma restricción artes de pesca con comportamientos e impactos muy diferentes sobre el lecho marino, sin distinguir adecuadamente entre aquellas que mantienen un contacto continuado con el fondo y aquellas cuya interacción resulta "muy limitada".

PREOCUPACIÓN POR EL PALANGRE DE FONDO

La formación especifica que le genera "especial preocupación" la inclusión en las restricciones del palangre de fondo, pues la evidencia científica disponible y la experiencia acumulada por el propio sector "ponen de manifiesto que su interacción con los hábitats bentónicos es muy reducida" y, en numerosos supuestos, puede desarrollarse incluso en condiciones semipelágicas, sin un contacto permanente con el lecho marino".

La proposición ha denunciado que las restricciones actualmente vigentes han provocado importantes consecuencias económicas para numerosas embarcaciones y para las comunidades costeras dependientes de esta actividad.

Por todo ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha instado al Gobierno a "promover ante las instituciones de la Unión Europea la revisión del actual modelo de protección de los ecosistemas marinos vulnerables, garantizando que "cualquier restricción a la actividad pesquera se fundamente en la mejor evidencia científica disponible".

Además, los 'populares' han instado al Gobierno a impulsar, junto con el sector pesquero, el Instituto Español de Oceanografía, las comunidades autónomas y los organismos científicos competentes, una propuesta técnica para la revisión de la clasificación del palangre de fondo, reconociendo sus particularidades operativas y su limitada interacción con el lecho marino.

Por último, el PP reclama que España lidere en el Consejo de la Unión Europea una iniciativa destinada a garantizar que la normativa comunitaria sobre conservación marina distinga las artes de pesca según su interacción efectiva con el medio marino y no únicamente por su denominación o clasificación tradicional