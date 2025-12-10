Organizaciones agrarias piden más control de fauna salvaje y partidas para el relevo generacional

Archivo - Vacas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las organizaciones agrarias y de medio rural del Principado de Asturias han acudido este miércoles a la Junta General con motivo de las comparecencias sobre los presupuestos autonómicos que estos días se están celebrando en el parlamento asturiano. Allí, han coincidido en la necesidad de un mayor control de la fauna salvaje y más ayudas para el relevo generacional en explotaciones agroganaderas.

El secretario general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, ha criticado duramente la "gestión desastrosa" de la Consejería de Medio Rural, poniendo especial énfasis en la resolución del programa 'Incorpórate al Agro', con 79 personas que han quedado fuera de la convocatoria, 51 de ellos jóvenes.

URA, organización que ganó las últimas elecciones agrarias en Asturias, ha lamentado que "el medio rural sigue perdiendo peso" en el presupuesto autonómico, pasando del 4,02% al 3,97% este año, y el anterior del 4,8% al 4,02%. "Es el tercer año consecutivo que baja de porcentaje el peso de medio rural", ha lamentado.

Fernández ha cuestionado que "no haya dinero" para el programa de incorporación al medio rural mientras "se sigue cebando el Banco de Tierras con 36.000 euros más".

En este sentido, el secretario general de Unión Rural Asturiana ha reclamado "un cambio de modelo de gestión" y ha advertido de que "el sector primario en Asturias está en caída libre".

En la comisión han intervenido representantes del Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias y del sindicato veterinario profesional, quienes pusieron el foco en la importancia del control de las enfermedades animales, ya que según la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, más del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen origen animal.

Representantes de Asaja, Coag o Aseava han puesto sobre la mesa la problemática del control de la fauna salvaje, resaltando la importancia de impulsar medidas que impidan los ataques a la ganadería más que la dotación de fondos para compensar daños. También han criticado las demoras en los cobros de las ayudas para ganaderos y agricultores, de las indemnizaciones por enfermedad hemorrágica y lengua azul y reclamaron la equiparación de las ayudas de la PAC del ganado equino al resto de especies.