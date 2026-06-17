El Principado abrirá "en días" la convocatoria para compensar a ganaderos que han tenido que inmovilizar reses

Marcelino Marcos Líndez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, ha dicho este miércoles que "en días" se abrirá la convocatoria para compensar a lso ganaderos que han tenido que inmovilizar reses por motivos sanitarios.

Marcos Líndez ha comparecido en una comisión parlamentaria a petición de Vox sobre los "cambios de criterio, la discriminación y la falta de ayudas en los protocolos de la tuberculosis bovina exigidos a los ganaderos trashumantes".

El dirigente asturiano ha dicho que el expediente para convocar la s compesnaciones complementarias durante el periodo de cuarentena sigue tramitándose, pero que se abrirá en días.

La convocatoria asciende a 125.000 euros, con un posible incremento en el caso de que sea necesario hasta los 300.000 euros, donde será subvencionable tanto la inmovilización por positividad como la inmovilización por cuarentena. La cuantía de la ayuda será un euro por día por unidad de ganado con un tope de 10.000 euros por beneficiario.

Marcelino Marcos Líndez ha reconocido que a él también le habría gustado que las ayudas se pudieran conceder antes, pero ha explicado que ha habido que esperar a que haya disponibilidad presupuestaria y a respetar los trámites oportunos.

La portavoz de Vox, Carolina López, ha sido muy crítica con Marcos Líndez y ha dicho que si de verdad quisiese ayudar a los ganaderos afectados habría impulsado una modificación presupuestaria. Ha dicho que la política del Gobierno asturiano en materia rural se reduce a lanzar "cortinas de humo" y ha acusado a Marcos Líndez de "mentir".