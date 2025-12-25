El Principado captura y reubica a seis osos pardos habituados a zonas habitadas durante este año

Liberación osa capturada y marcada en Belmonte de Miranda. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha capturado y monitorizado a lo largo de este año a seis osos pardos que presentaban comportamientos de habituación a entornos habitados o habían provocado daños reiterados en distintas localidades del suroccidente asturiano, con el objetivo de alejarlos de los núcleos rurales y reducir los conflictos con la población.

Las actuaciones se desarrollaron en las localidades de Tabladiel.lu, Chanu, Pousada de Rengos, Los Eiros y Pontarás, en el concejo de Cangas del Narcea, así como en Funduveigas, en Degaña. Todos los ejemplares fueron capturados, marcados y posteriormente liberados en zonas de montaña alejadas de los pueblos, según informa el Principado en una nota de prensa.

El primer caso se produjo en marzo en Tabladiel.lu, donde fue capturado un macho adulto de 220 kilos, conocido como 'Saladín', tras detectarse su presencia en un dispensador de pienso para terneros. El ejemplar fue liberado en la braña de Saladín el 17 de marzo.

En mayo, en Chanu, se capturó a una hembra subadulta de 60 kilos, apodada 'Clara', después de varios intentos fallidos de disuasión mediante petardos. La osa fue liberada en el puerto del Connio tras su marcaje.

El 19 de junio se capturó en Funduveigas a 'Matín', un macho adulto de 160 kilos que había causado daños en colmenas, y fue liberado en la antigua carretera del puerto del Rañadoiro.

Ya en septiembre, se capturó al osezno 'Rengos' en Pousada de Rengos, tras ser localizado alimentándose de restos de comida en una mina. El animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Sobrescobio para su revisión y liberado posteriormente en la braña de Siella. Ese mismo día, en Los Eiros, se capturó a 'Eiros', un macho adulto de 170 kilos que había atacado un colmenar profesional, y fue liberado en el valle del Cabreiro.

La última intervención tuvo lugar el 30 de septiembre en Pontarás, donde fue capturado 'Portos', un macho adulto de 240 kilos que había sido visto alimentándose de fruta en las inmediaciones del pueblo. Tras su marcaje, fue liberado en el hayedo de Reigada.

Las intervenciones fueron realizadas por equipos del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), la Fundación Oso Pardo, la Fundación Oso Asturias, técnicos del Principado y agentes medioambientales, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los animales y de la población.

De forma complementaria, el Gobierno de Asturias ha instalado cubrecontenedores de basura en zonas con presencia de osos y ha cedido pastores eléctricos a vecinos y ganaderos para proteger huertas, colmenas y cuadras. Además, participa en el proyecto europeo Life Coexistencia entre humanos y osos, dotado con 4,2 millones de euros y financiado en un 75% por la Unión Europea.

La Consejería recuerda que, ante la presencia de un oso en zonas urbanas o periurbanas, se debe avisar de inmediato al 112 Asturias para que actúe la Patrulla Oso.