El Principado capturó 109.686 reinas de avispa asiática en la campaña de 2025

Intervención de Marcos da Rocha en Mieres - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria capturó 109.686 reinas de avispa asiática en la campaña de 2025, en la que se instalaron 5.524 trampas. Esta fase de prevención, desarrollada con la colaboración de ayuntamientos, asociaciones y personas voluntarias, se desarrolló entre el 1 de febrero y el 30 de junio en 61 concejos, según ha informado el Gobierno asturiano.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha ofrecido la información en una reunión con el grupo de Protección Civil de Mieres, al que ha entregado material para la neutralización de nidos, como pértigas de fibra de carbono, escopetas de aire comprimido y trajes de protección, perdigones e insecticidas.

Estas herramientas se suman a las trampas y el azúcar enviadas previamente para la fase de trampeo, que ahora se encuentra en ejecución.

En suma, Medio Rural ha repartido este año material entre los ayuntamientos por valor de 32.000 euros para frenar la expansión de la Vespa velutina. A esta cantidad se suman los 251.850 euros que la consejería ha destinado a eliminar 3.627 nidos con otros medios.

Da Rocha ha destacado la labor realizada por los grupos municipales de voluntariado, que cada año colaboran activamente tanto en la fase de trampeo como en la neutralización de nidos. El año pasado, lograron exterminar el 32% de los 10.308 avisperos eliminados en Asturias.

El director también ha informado de que la presencia del avispón creció un 12,96% en 2025, tras el descenso registrado en 2024, si bien se mantiene en niveles estables desde 2021. Noreña, Avilés o Langreo son los concejos con mayor afectación, con más de cinco nidos por kilómetro cuadrado, frente al promedio de la comunidad, que se sitúa en uno por kilómetro.

Los datos de las campañas se recogen anualmente en la plataforma AvisAp, que gestiona el Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras, y que ya cuenta con más de diez mil usuarios registrados. Esta plataforma permite coordinar el operativo de control y sirve de canal para la participación ciudadana, tanto en la fase de trampeo, con el registro de trampas y recuentos de insectos, como para la notificación de nidos, a través de la web o de una aplicación móvil.

Con el fin de cuantificar el impacto de la fase de trampeo primaveral de reinas en la incidencia de la especie invasora, el Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras inició en 2024 unos trabajos en Las Regueras, que este año se han extendido a Candamo, Noreña y Siero. En estos concejos se han desplegado 938 trampas sobre 125 kilómetros cuadrados en zonas preseleccionadas.

Próximamente se publicará una revisión del plan de actuación para la detección y erradicación de la avispa asiática, cuya última revisión tuvo lugar en 2020, con el fin de adaptar el texto a la estrategia nacional de lucha contra esta especie invasora.