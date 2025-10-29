El Principado concede más de 80.000 euros a cinco concejos para mejorar instalaciones deportivas rurales

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias ha concedido subvenciones por importe total de 80.128 euros para la adecuación y mejora de estructuras y espacios deportivo-comunitarios en cinco concejos de menos de 20.000 habitantes.

Los ayuntamientos beneficiarios son Morcín, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, El Franco y Gozón, que recibirán 16.025 euros cada uno en el marco del proyecto Red Pafer (Promoción de la Actividad Física y la Salud en Zonas Despobladas).

El objetivo de la convocatoria, financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea y enmarcada en el Plan C26.I02 de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas, es fomentar la actividad física, la salud y los hábitos saludables en entornos rurales, al tiempo que se promueven la igualdad, la accesibilidad, la eficiencia energética y la transformación digital de los equipamientos.

La resolución de concesión, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), establece que el 80% del importe se abonará de forma anticipada y el 20% restante tras la justificación de las actuaciones. La fecha límite para la justificación es el 14 de noviembre de 2025.

El Gobierno asturiano subraya que la iniciativa busca favorecer el equilibrio territorial y garantizar que la actividad física sea una oportunidad real de salud en los municipios más pequeños.