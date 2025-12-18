El Principado destaca la inversión en la modernización de la Cofradía de Pescadores de Luarca

Marcelino Marcos Líndez, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha informado este jueves a través de una nota de prensa de la inversión de 781.367 euros en modernizar las instalaciones de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario de Luarca.

Además, han señalado el impulso del Ejecutivo a actuaciones en la red de caminos del concejo, inversiones forestales y medidas de prevención de incendios que, en conjunto, sobrepasan 1,3 millones.

El consejero, Marcelino Marcos, ha dado a conocer estos datos durante su visita a Valdés, donde ha subrayado el compromiso del Gobierno de Asturias con las infraestructuras que sostienen la actividad pesquera, agraria y forestal.

En la Cofradía, las principales inversiones se concentran en la lonja y en la operatividad del puerto. Desde el Principado destacan la obra de la nave portuaria, en ejecución, con una inversión de 445.678 euros. Además, este año se ha instalado una nueva grúa hidráulica por 44.724 euros, destinada a facilitar y agilizar las operaciones.

Asimismo, se han consignado 14.278 euros para la redacción del proyecto de demolición y reconstrucción de la fábrica de hielo, cuya ejecución está prevista en 2026 con un presupuesto estimado de 150.000 euros. A estas mejoras se añaden 134.584 euros para la ampliación del espacio audiovisual polivalente y una subvención de 132.180 euros para su adecuación, con el objetivo de reforzar la capacidad de servicios y la comercialización.

El consejero también ha visitado las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Santiagu, en Valdés, con una inversión de 866.239 euros. La actuación finalizará en enero de 2026. Con esta intervención, son ya siete las concentraciones parcelarias en ejecución en el concejo, que se suman a las 19 ya finalizadas.

El vial de Setienes a Priedafita ha recibido en este ejercicio 72.479 euros, a la que se añadirán 279.866 euros el próximo año para finalizar la obra. Por su parte, el camino de La Candanosa se reparó con una inversión de 159.599 euros y ha quedado concluido este mismo año. En conjunto, estas tres actuaciones superan 1,3 millones.

La modernización de la Oficina para el Medio Rural de Luarca también forma parte del plan de mejoras de la consejería en el municipio. La consejería ha adjudicado las obras por 87.120 euros, con un plazo de ejecución de seis meses.

En materia forestal, el concejo ha recibido 325.517 euros a lo largo de este año. La inversión más relevante, de 282.727 euros, ha consistido en la repoblación de varios montes afectados por incendios. Además, se han llevado a cabo trabajos de limpieza de helechos por 24.470 euros y se ha acometido la repoblación con castaño en Campo Rebuloso con 42.790 euros.

La prevención de incendios forestales es una prioridad para el Gobierno de Asturias. En este capítulo, el Principado ha destinado 131.946 euros con cargo al Fondo de Infraestructuras Rurales y Prevención de Incendios. A estas partidas se suman 17.108 euros para la parroquia rural de Trevías y 16.641 euros para la de Barcia y Leiján, orientados al mismo fin.