El Principado destina 400.000 euros a modernizar el puerto pesquero de La Arena

La teniente alcalde de Soto del Barco, Marian Flórez; el director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Juan Bautista de L' Arena, Marino Díaz. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha licitado, con un presupuesto de 399.300 euros, el suministro de un carro de varada autopropulsado para el puerto pesquero La Arena, en Soto del Barco. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de julio. El plazo de ejecución previsto es de tres meses desde la formalización del contrato.

El director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza, ha informado de esta decisión durante su visita a la Cofradía de Pescadores San Juan Bautista de esta localidad costera. La actuación permitirá modernizar uno de los principales equipos destinados al mantenimiento de las embarcaciones, y mejorará las operaciones de varada, botadura y traslado dentro del recinto portuario, según ha informado el Principado en nota de prensa.

La actuación incrementará la seguridad durante las maniobras, facilitará las labores de mantenimiento de la flota y contribuirá a prestar un servicio más ágil y eficiente a los profesionales del sector pesquero.

El equipo dispondrá de un sistema de elevación mediante eslingas y una capacidad mínima de carga de 40 toneladas, lo que permitirá atender tanto a embarcaciones que operan habitualmente en el puerto como a otras de mayores dimensiones.

El carro de varada estará específicamente diseñado para trabajar en ambientes marinos, por lo que incorporará sistemas de protección frente a la corrosión, radiomando para el control de maniobras, tracción y dirección hidráulicas y todos los dispositivos de seguridad exigidos por la normativa vigente.