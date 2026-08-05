El Principado destina 61.370 euros a apoyar la actividad de las parroquias rurales

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias destina este año 61.370 euros a apoyar la actividad de las parroquias rurales asturianas.

El objetivo de estas ayudas es reforzar su capacidad de funcionamiento y facilitar el desarrollo de las competencias que desempeñan como administración más cercana a la ciudadanía.

Según ha informado desde el Principado a través de una nota de prensa, con estas subvenciones pueden financiar los gastos de administración y gestión de los servicios generales que ofrecen a la ciudadanía y favorecer así el mantenimiento de su actividad y la atención a las necesidades cotidianas de la población.