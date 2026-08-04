El Principado destina 9,7 millones para el impulso de la industria agroalimentaria y forestal

Begoña López y Javier Vigil, en su visita a la explotación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano destina 9.750.000 euros a una nueva convocatoria plurianual de ayudas para el impulso de la industria agroalimentaria y forestal, publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

La línea de subvenciones respaldará inversiones que modernicen, mejoren la competitividad e impulsen la innovación y la sostenibilidad de las empresas del sector.

La convocatoria moviliza fondos durante tres anualidades, con una dotación de 3,2 millones para este ejercicio, 5,3 millones en el próximo y 1,2 millones en 2028, y podrá incrementarse en un millón adicional si existe disponibilidad presupuestaria.

Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López y el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, han explicado el objetivo de estas ayudas durante la visita que han realizado a una explotación forestal.

Las ayudas incluyen tres líneas: Inversiones con objetivos ambientales en la transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios; Inversiones para mejorar la transformación y comercialización de productos agroalimentarios; e inversiones destinadas a incrementar el potencial forestal y a la transformación, movilización y comercialización de productos.

Las subvenciones financiarán actuaciones como la construcción y modernización de instalaciones industriales, la adquisición de maquinaria y equipamientos, la digitalización de procesos productivos, la implantación de tecnologías vinculadas a la industria 4.0, sistemas de calidad y seguridad alimentaria, proyectos de eficiencia energética, energías renovables para autoconsumo e iniciativas de innovación y mejora ambiental.

En el ámbito forestal, estas subvenciones contribuyen a modernizar la gestión de los montes mediante la adquisición de maquinaria y equipamientos más eficientes, lo que favorece unos aprovechamientos forestales más sostenibles y refuerza la prevención de incendios.

La convocatoria priorizará los proyectos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo de productos de calidad, así como aquellos que favorezcan las cadenas cortas de comercialización y estén ubicados en zonas rurales. Asimismo, se valorarán especialmente las inversiones vinculadas a sectores estratégicos para Asturias, como la sidra, lácteos, cárnicas y frutos forestales.