El Principado finaliza las obras de refuerzo de la estructura de la antigua Cámara Agraria de Proaza

Visita a la antigua Cámara Agraria de Proaza - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha visitado este jueves la sede de la Cámara Agraria de Proaza, en la que se han ejecutado obras por importe de 128.000 euros para consolidar su estructura y mejorar su funcionalidad.

Los trabajos, orientados a fortalecer la seguridad, la salubridad y la funcionalidad del inmueble, han consistido en el refuerzo de los muros de carga, con el fin de consolidar la estructura, y del forjado intermedio. También se ha sustituido la cubierta de teja cerámica y se han restaurado los elementos de madera y mampostería para preservar el diseño arquitectónico del edificio. Además, se han ejecutado actuaciones para facilitar el acceso al edificio.

Da Rocha ha destacado que esta inversión refleja el compromiso del Gobierno de Asturias con el mantenimiento de las infraestructuras y edificios que han contribuido al desarrollo del medio rural y que, a la vez, forman parte del patrimonio arquitectónico y la historia de los concejos.

El director general ha señalado que el Principado está analizando el futuro uso del inmueble, que requeriría una segunda fase de obras para completar su renovación total.