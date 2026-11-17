Obras en las AS-11. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha comenzado las obras para renovar tres tramos de la carretera AS-11, que une Vegadeo y Pesoz por el alto de La Garganta, con una inversión de 2.014.650 euros. El proyecto supondrá la reforma de 12,5 kilómetros de la vía en tres tramos diferentes para mejorar las condiciones de seguridad y facilitar un mayor confort a los usuarios. La empresa Desarrollos y Metas ejecutará los trabajos, que tienen un plazo de siete meses.

El proyecto incluye, según destaca el Principado en una nota de prensa, intervenciones en tres concejos: Vegadeo, Villanueva de Oscos y San Martín de Oscos, que permitirán mejorar el firme y los elementos de drenaje, y renovar los elementos de señalización y seguridad.

El primero de los tramos tiene una longitud de 5,2 kilómetros, que van desde A Veiga a La Zarra, en Vegadeo, que constituye el arranque de la AS-11. El segundo segmento va de A Ovellariza hasta el El Fole, en Villanueva de Oscos, y su longitud es de 1,7 kilómetros. Finalmente, se intervendrá en el recorrido entre San Martín y Amexeira, en San Martín de Oscos, con una distancia de 5,6 kilómetros.