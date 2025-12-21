El Principado invierte 380.000 euros en la red de caminos de la concentración de Zardaín, Moraos y Freisnéu

Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano invertirá 379.997 euros en la construcción de la red de caminos de la concentración parcelaria de Zardaín, Moraos y Freisnéu, en Tineo. La empresa adjudicataria, Trabajos Salense, dispone de once meses para completar los trabajos.

Esta actuación busca solucionar los actuales problemas para facilitar el tránsito rodado y mejorar la conservación de los caminos. Con este fin, se adecuarán las infraestructuras para facilitar el aprovechamiento de los recursos agrarios de las fincas de reemplazo y aumentar la viabilidad de las explotaciones ganaderas de la zona. En total, se adecuarán dieciséis viales que suman 7.269 metros, de los que casi 3.000 serán de nueva creación

Esta concentración parcelaria suma 125,18 hectáreas divididas en 478 parcelas de 76 propietarios. Una vez finalizada la actuación, habrá un total de 152 fincas con un tamaño medio de casi 8.000 metros cuadrados, frente a los 2.600 actuales.

Este proyecto, que está cofinanciado en un 60% con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), se dividirá en dos anualidades, con 85.000 euros con cargo al presupuesto de este año y 454.616 para el de 2026, según ha informado este domingo el Gobierno asturiano.