El Principado licita por 323.000 euros la reparación del camino que une Cueva e Idarga, en Salas

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha anunciado la próxima licitación de las obras de mejora del camino que une las localidades de Cueva e Idarga, con un presupuesto de 323.553 euros.

Marcos ha visitado Salas acompañado por la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, el consejero ha anunciado Medio Rural y Política Agraria

El proyecto consistirá en ensanchar medio metro la calzada, hasta que alcance los cuatro metros; instalar una cuneta de hormigón y mejorar el firme en los 1,2 kilómetros de la vía. Además, el concejo de Salas ha recibido de la consejería 359.728 euros procedentes de los fondos de infraestructuras agrarias y prevención de incendios para esta legislatura.

El estado en La Peña, en Salas, donde Andrea Méndez, una joven ganadera de vacuno de carne, se benefició de una de las ayudas para facilitar la incorporación al campo de jóvenes. Su proyecto empresarial se certificará este año.