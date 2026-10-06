El Principado muestra sus productos pesqueros en la feria Conxemar

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, en su visita a Conxemar. - PRINCIPADO

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias promociona sus productos pesqueros con la participación de ocho empresas del sector en la XXVII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar, en Vigo, donde el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha anunciado además una nueva línea de ayudas directas de 202.260 euros para las cofradías asturianas.

En el marco de la inauguración de la cita comercial, el consejero ha valorado el trabajo de las empresas coexpositoras --Cetárea Tazones, Fresgea, Congelados Basilio, Aquacría Lafigal, Conservas El Viejo Pescador, Bedón Acuacultura, Productos del Mar Ría de Navia-Cabo San Agustín y Cetárea El Musel-- en un estand institucional de 140 metros cuadrados destinado a impulsar las capturas y elaboraciones de la comunidad.

Marcos ha destacado la función del sello 'Alimentos del Paraíso Natural' y del distintivo 'Pescado de Rula con Artes Sanos' para dar visibilidad a la excelencia de un sector articulado en torno a 400 kilómetros de costa, 235 embarcaciones --el 80% de artes menores-- y 19 cofradías de pescadores. Según ha precisado la Consejería, durante 2025 las lonjas autonómicas subastaron cerca de 25 millones de kilos de pescado por valor de 82 millones de euros en primera venta, concentrando Avilés y Gijón el 90% de la facturación.

Respecto a la nueva línea de ayudas directas de 202.260 euros, el titular de Medio Rural ha resaltado que la medida busca garantizar el mantenimiento y funcionamiento de las cofradías como "una pieza esencial para la actividad pesquera y para la vida económica y social" de las villas marineras.

El consejero ha enmarcado este apoyo en los compromisos recogidos en el 'Pacto por el Medio Rural' de Asturias, junto al incremento de fondos para seguros agrarios y para la incorporación de jóvenes al campo.