El Principado presentará el nuevo plan forestal a finales de año

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, durante la celebración de Día del Árbol en Corvera. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Asturias reforzará la gestión de los montes y la prevención de incendios con el nuevo Plan Forestal que se aprobará a finales de año, según ha anunciado este jueves en Corvera el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, durante la celebración del Día del Árbol.

El documento se encuentra en fase de análisis de alegaciones y, una vez finalizada esa etapa, se remitirá a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias para completar su tramitación ambiental, según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

Vigil también ha repasado los principales hitos de la legislatura en el ámbito de su competencia, entre los que ha citado la puesta en marcha del convenio de infraestructuras rurales y prevención de incendios, dotado con 18 millones para 74 ayuntamientos y 450.000 para las parroquias rurales. Estos fondos se orientan a mejorar la gestión del territorio y reforzar la prevención.

Asimismo, ha destacado el pago de 2,5 millones en ayudas a propietarios forestales afectados por los incendios de 2023, una "medida clave" para facilitar la recuperación de las superficies dañadas. En esta línea, ha avanzado que el Principado prevé activar una nueva convocatoria destinada a explotaciones afectadas, que permitirá la reposición de colmenas, cierres y bolos de silo. "Ante las emergencias, el Gobierno de Asturias responde", ha señalado.

En el ámbito normativo, Vigil ha puesto en valor la modificación del capítulo VIII de la Ley de Montes y la actualización de la resolución de quemas. También ha destacado la implantación del sistema de permisos de corta para especies de crecimiento rápido mediante declaración responsable, que simplifica la tramitación administrativa sin reducir las garantías ambientales.