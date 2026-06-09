El Principado propone pastos en Quirós y Oviedo para que los ganaderos afectados por el conflicto de Pinos

Reunión - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha anunciado medidas excepcionales para paliar la situación de los ganaderos afectados por la resolución judicial de Puerto de Pinos, que prohíbe la subida a ese lugar de ganado asturiano.

Ante la carencia de pastos que sufren esos profesionales, Marcelino Marcos ha analizado este martes en una reunión la posibilidad de ver si puede hacerse usos de dos bienes patrimoniales, uno en Quirós y otro en Oviedo, para el aprovechamiento de pastos.

"Tratamos de colaborar ante una situación excepcional muy difícil de comprender, que es la que están viviendo ganaderos de la zona de Mieres", ha dicho.

En la reunión, además de Marcos han estado el concejal de Medio Rural y Ganadería de Mieres, Luis Ángel Vázquez, el alcalde de Mieres Manuel Ángel Álvarez, el secretario regional de COAG Asturias y presidente de los ganaderos de Puerto de Pinos, David Pérez, y director general de Gestión Forestal, Javier Vigil.

Marcos ha explicado que desde la Consejería se ha optado por "máxima colaboración" con el Ayuntamiento de Mieres para apoyarlos en todos aquellos pasos que den ante la carencia de pastos que sufren esos ganaderos. Para ello, ha indicado que se han analizado esos dos bienes.

En cualquier caso, el consejero ha subrayado la importancia de evaluar la "compatibilidad para evitar a cualquier tipo de rechazo, es decir, que no haya conflicto con otros ganaderos.