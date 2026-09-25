El Principado refuerza con 6,9 millones las ayudas del programa 'Incorpórate al agro'

Marcelino Marcos, en Agropec - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias garantizará que todas las solicitudes de la última convocatoria del programa 'Incorpórate al agro' que cumplan los requisitos reciban apoyo económico. Para ello, el Ejecutivo autonómico incrementará en 6,9 millones la dotación inicial, que pasa de 8 a 14,9 millones, con el fin de atender las 213 solicitudes presentadas.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha anunciado este refuerzo en la inauguración de Agropec 2026, en Gijón, donde ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Asturias con el relevo generacional y la incorporación de nuevos profesionales al sector agrario.

La ampliación presupuestaria permitirá que ninguna persona que reúna las condiciones exigidas en la convocatoria quede excluida por falta de fondos.

En la convocatoria anterior, la ayuda media se situó en torno a 67.000 euros por beneficiario. En la actual, las subvenciones pueden alcanzar los 100.000 euros por incorporación.

Marcos ha señalado que el relevo generacional constituye uno de los principales retos del medio rural y ha defendido la importancia de respaldar a quienes deciden desarrollar un proyecto profesional y de vida ligado al sector agrario. En este sentido, ha subrayado que estas ayudas facilitan las inversiones necesarias para iniciar una actividad, modernizar explotaciones y consolidar proyectos viables y competitivos.

"Hay 213 nuevas solicitudes para incorporarse a la actividad agraria y el Gobierno de Asturias responde garantizando los recursos necesarios para atenderlas todas", ha destacado el consejero.

PESCA

Marcos también se ha referido a uno de los anuncios del presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el debate de orientación política, en el que avanzó que el Gobierno de Asturias pondrá en marcha una nueva línea de ayudas directas a las cofradías de pescadores, dotada con 202.260 euros.

Durante su visita a Agropec 2026, Marcos ha destacado la programación organizada en torno a la marca Alimentos del Paraíso Natural, que reúne este año a 29 productores y que incorpora como novedad un espacio específico dedicado al sector pesquero que ofrece un recorrido por toda la cadena de comercialización del pescado.

Participan en esta iniciativa las lonjas de Avilés y Gijón, la Federación de Cofradías de Pescadores, la Organización de Productores Artesanales de Asturias, la Asociación de Mayoristas de Asturias, la Asociación de Piscicultores, la Asociación de Conserveros de Asturias y la Asociación de Minoristas y Pescaderías.

Este espacio muestra la actividad de los distintos agentes que integran el sector pesquero y su contribución al desarrollo económico y social de las zonas costeras.

El pabellón de Alimentos del Paraíso Natural acoge durante los tres días de Agropec el mercado Alimentos del Paraíso, el 47.º Concurso-Exposición de la Huerta Asturiana y el salón profesional Hortiastur 2026. También alberga exposiciones del Serida sobre innovación en legumbres y sobre la cultura sidrera, además de actividades de divulgación y promoción de productos asturianos. La programación incluye catas de quesos artesanos, sidra y miel de Asturias, talleres de apicultura y huertos ecológicos, actividades infantiles y diferentes propuestas gastronómicas.