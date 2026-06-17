El Principado tiene "comprometido" un 54,42% de los 299,5 millones del Pepac

Archivo - Edificio Easmu en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, ha dicho este miércoles que a día de hoy están "comprometidos" 162.954.409 euros, es decir, un 54,42 por ciento de los 299,5 millones de euros correspondientes a Asturias en el ciclo presupuestario del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac), cuyo ciclo presupuestario acaba en 2029.

Marcos Líndez ha ofrecido estos datos en el transcurso de una comparecencia en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias, solicitada por el PP para informar sobre la situación de las intervenciones previstas en el Pepac 2023-2027.

"Les garantizo que ejecutaremos de manera pulcra e inteligente cada céntimo que por derecho corresponde a nuestro campo", ha afirmado Marcos Líndez, que ha añadido que seguirá defendiendo "de forma férrea" ante el Ministerio y ante Bruselas la flexibilización burocrática.

"El Pepac en Asturias no es un mero subsidio de resistencia, es un proyecto de soberanía alimentaria, de cohesión territorial y de dignidad para nuestros pueblos", ha dicho.

Ha dado detalles Marcos Líndez de la distribución de las cantidades del Pepac por anualidades. Son 7,35 millones de asignación financiera en 2025; 71,01 millones en 2026; 82,9 millones en 2027; 83,3 millones en 2028; y 54,7 millones en 2029.

A preguntas del diputado del PP Luis Venta, Marcos Lçindez ha indicado que existe un "conflicto jurídico" entre el Gobierno asturiano y el Principado relativo a 9,5 millones de euros. El Ministerio pretende un reparto adicional por no cumplimiento del mecanismo de buena ejecución. Pero Asturias defiende que ese dinero le corresponde y consideran que tienen razón. "El tiempo dirá y quitará razones", ha dicho Marcos Líndez.

Luis Venta (PP) ha criticado la "pésima" gestión del dirigente asturiano, al que ha acusado de pagar, si lo hace, en los últimos días.

"Cuando las ayudas no llegan y las convocatorias se retrasan, el Gobierno no gestiona", ha lamentado Cueli que ha insistido en que el sector primario asturiano "no puede seguir esperando".