Queipo advierte de la "situación crítica" de la ganadería en Amieva por los numerosos ataques del lobo

El presidente del PP, Álvaro Queipo, en Amieva. - PP

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, advirtió este lunes de la "situación crítica y alarmante" que sufren las ganaderías de Amieva, que acumulan en los últimos tres años casi un centenar de expedientes por daños causados por los ataques del lobo y 118 cabezas de ganado afectadas.

Álvaro Queipo visitó el concejo de Amieva junto al alcalde 'popular' del concejo, Carlos Salazar, con quien conoció varias obras que lleva a cabo el Ayuntamiento y constató la "desesperación con la que viven los ganaderos de la zona por la presencia creciente del lobo y sus ataques a los animales".

Asegura el líder de los 'populares' asturianos que esta es una situación común en la mayoría de los municipios asturianos del Oriente y del resto de la región, y que está poniendo contra las cuerdas a la actividad ganadera de Asturias.

Álvaro Queipo denunció que el Gobierno de Barbón y el PSOE han abandonado a los ganaderos, que no cuentan con apoyo alguno del Gobierno regional, y mantienen "un discurso hipócrita" en el que, en la práctica, siempre defienden antes al lobo que al ganadero.

En este sentido, afirmó que del decreto del plan de gestión del lobo sólo ha sido anulado un artículo, por lo que se permite actuar cuando hay exceso o aumento de daños y también cuando hay peligro o inseguridad para los ciudadanos o para los vecinos, que es precisamente lo que está pasando en Amieva, donde se producen ataques del lobo cerca de las casas de los pueblos.