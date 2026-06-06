Queipo (PP) se compromete a no cobrar la tasa de licencia de caza

Álvaro Queipo, A La Derecha - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha comprometido este sábado en Cangas del Narcea, a no cobrar, en cuanto llegue a la presidencia del Principado, la tasa por una licencia de caza y eximir a los cotos del pago del canon cinegético. "El medio rural necesita a los cazadores como herramienta para lograr un espacio donde poder vivir, para controlar la fauna, para cuidar nuestros montes, nuestro medio ambiente", ha argumentado.

Álvaro Queipo, junto al alcalde popular de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, visitó la feria de la caza, la pesca y la naturaleza (Narcenatur). Allí afirmó que la caza es una actividad "absolutamente imprescindible" en Asturias. Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno del Principado haya "abandonado por completo" ese sector. "No considera que sea importante, y, por tanto, hemos visto cómo en los últimos 15 años se han reducido a la mitad las licencias de caza en Asturias, lo cual es absolutamente preocupante", ha explicado Queipo.

El líder del PP puso también como ejemplo de estas políticas lo que está ocurriendo con el salmón: "Ahora nos preocupamos por el salmón cuando el salmón está ya en una situación crítica. ¿Vamos a preocuparnos también por cómo van a estar nuestros montes y el número de cazadores que tenemos cuando estén en una situación crítica, o vamos a hacer algo antes para evitar que lleguemos a esa situación? Hay que colocar al sector de la caza en el lugar que le corresponde".

Por ello, anunció un cambio en la ley de Caza de la mano del sector, "para que la caza pase a ocupar el espacio que le corresponde, para apoyar a los cazadores y para dignificar esta actividad deportiva que tiene también un impacto destacado en el control de la fauna y, por supuesto, en la sostenibilidad de nuestros montes; hay iniciativas que se están haciendo en otras comunidades autónomas y que serían de mucha ayuda".

"No tengo ninguna esperanza de que este Gobierno regional lo vaya a hacer, pero tenemos que poner las ideas sobre la mesa por si las quieren coger, y si no, ya lo haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno dentro de un año", subrayó.

Queipo señaló también que se deben adoptar medidas para reducir la burocracia, dado el papeleo actual que tienen que hacer los cotos para poder desarrollar su actividad,

El presidente del PP dio la enhorabuena a José Luis Fontaniella y a todo su equipo por haber recuperado Narcenatur "y hacerlo brillar, más que nunca, con una magnífica respuesta por parte de todo el mundo, y eso quiere decir que el medio rural está vivo".