Queipo (PP) muestra su rechazo al acuerdo de Mercosur por ser "dañino y perjudicial" para el campo asturiano

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha subrayado este jueves en Tapia de Casariego que su partido "está absolutamente en contra del texto que recoge el acuerdo con Mercosur, porque si se lleva adelante en los términos que se conocen va a ser dañino y perjudicial para el campo de Asturias, y por tanto no lo podemos apoyar".

Álvaro Queipo, que mantuvo un encuentro con el alcalde popular de Tapia, Pedro Fernández, afirmó que es necesario "hacer algo más contra el acuerdo, no basta solo con protestar como hacen otros, o hacer dejación de funciones", y añadió que se ha llegado a esta situación "porque llevamos siete años de Gobierno de Pedro Sánchez en los que no hubo ninguna negociación en la UE para mejorar el texto; es una responsabilidad directa de Pedro Sánchez".

"Hemos llegado a este texto porque el Gobierno de España no ha defendido el campo español, y por tanto tampoco el campo de Asturias, y mientras otros países sí que iban poniendo condicionantes y cambiando el texto original, España no lo ha hecho", señaló.

El presidente del PP asturiano señaló también que algunos otros Gobiernos europeos, como el de Italia, también han dado el visto bueno al acuerdo, "por lo que hay muchas responsabilidades y muchas dejaciones, aunque la más clara es la de Pedro Sánchez, a quien no le importa que se vaya a perjudicar al campo asturiano y al español en general".

Queipo explicó que el PP ha presentado unas cláusulas de salvaguardia que pretenden que el texto se modifique antes de ser aprobado, "y dependerá del Parlamento europeo que eso pueda ser así para que haya un control fitosanitario y de la producción en origen, para que nuestros ganaderos no compitan en una posición de debilidad".

"No es justo que, si aquí la normativa es estricta para la producción, que debe ser, no lo sea en la otra parte y puedan venir a competir con sus productos a precios mucho más reducidos", resaltó.

El líder del PP destacó que si estas cláusulas no salen adelante, "el PP estará en contra de los acuerdos de Mercosur, porque hay que blindar al campo asturiano de un acuerdo perjudicial".