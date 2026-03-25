Rechazada la iniciativa de Vox para modificar el marco normativo de control de la pesca

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OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Medio Rural y Política Agraria de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles la proposición no de ley presentada por Vox sobre la adopción de determinadas medidas en materia de pesca.

Ha sido la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, la que ha defendido el texto, exigiendo al Gobierno del Principado de Asturias una posición "clara y firme" ante el Gobierno de la nación y ante las instituciones europeas, para adaptar el reglamento de control de la pesca a la realidad del sector pesquero asturiano. López acusó al Gobierno asturiano de convertir esa actividad en un "infierno".

Sin embargo, solamente encontró los apoyos del PP y del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, sumando nueve votos. De esta forma, la iniciativa fue rechazada por los diez sufragios de PSOE, Convocatoria-IU y de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

Por parte del PSOE intervino la diputada Alba Álvarez, quien tildó de "redundante" la iniciativa y reclamó a Vox que deje de "usar" a los pescadores con mensajes "apocalípticos".

BANCO DE TIERRAS

En la misma comisión también se ha discutido la propuesta de resolución presentada por el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, para suprimir el Banco de Tierras tal y como está funcionando actualmente.

Votaron a favor de acabar con el Banco de Tierras, además de Pumares, PP y Vox. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada por los diez votos de PSOE, Convocatoria-IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.