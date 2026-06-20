El Recinto Ferial de Santuyano acoge este sábado el XIII Certamen del Caballo de Silla 'Montaña Central'

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Santuyano acoge este sábado, 20 de junio, el XIII Certamen del Caballo de Silla 'Montaña Central', una cita que reúne a casi un centenar de ejemplares procedentes de 60 explotaciones, según ha informado la concejalía de Medio Rural de Mieres.

El evento, organizado por el departamento dirigido por el concejal Luis Ángel Vázquez Maseda, ha programado el inicio de las actividades a las 10.00 horas con la calificación de los ejemplares cruzados. Posteriormente, a partir de las 16.00 horas, se procederá a la valoración de los animales de pura raza española. El jurado determinará los mejores ejemplares de cada sección antes de proceder a la posterior entrega de premios.

Tras la conclusión del certamen, el recinto ofrecerá a las 19.00 horas el espectáculo ecuestre gratuito 'La Magia del Caballo'. La exhibición correrá a cargo de los subcampeones del mundo, que presentarán su número 'El hechizo de la rosa'.